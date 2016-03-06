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    Еременко: «В дерби со «Спартаком» отдадим последние силы»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко накануне матча 19-го тура РФПЛ против «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Напомним, московское дерби пройдет сегодня на «Арене-Химки» и начнется в 19:30.

    – Доводилось слышать от игроков и тренеров, что такие матчи, как со «Спартаком», лучше играть не «с листа», а «в сезоне», когда за плечами есть хотя бы несколько туров. Иначе возможны всякие неожиданности...

    – Лично мне без разницы – когда выпало дерби, тогда и выпало. Конечно, можно говорить о том, что обеим командам не мешало бы добрать игровую форму в официальных поединках, но мы в равных условиях. Меня больше волнует, чтобы поле на «Арене-Химки» было в хорошем состоянии. Вот это действительно важно.

    – Насколько силен нынешний «Спартак»?

    – В дерби может случиться всякое. Конечно, красно-белые, как и мы, выйдут на матч с сумасшедшим настроем. Посмотрим, что из этого получится.

    В этот раз на стадионе, согласно квотам, будет гораздо больше армейских болельщиков, чем спартаковских. С другой стороны, как показывает практика двух последних матчей, красно-синие и при чужих фанах совсем не тушуются...

    (Улыбается). Да, это так, но при своих болельщиках играть еще лучше. Это шикарное чувство, когда на стадионе «биток», и большинство зрителей болеет за твою команду. В таких условиях хочется отдать последние силы борьбе, что мы и сделаем.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.03.2016 15:15
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