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    «Гамбург» - «Герта». Смотреть онлайн

    «Герта» в нынешнем сезоне ведет активную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. «Гамбург» в последние годы привык играть с оглядкой назад на зону вылета, но победа в этом матче 25 тура немецкой Бундеслиги над берлинцами может позволить «динозаврам» подняться в турнирной таблице до статуса полноценного «середняка» лиги.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало игры «Гамбург» — «Герта» в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 18:44
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