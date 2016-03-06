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    Энрике: «Я бы сказал, что Месси сможет оставаться лучшим в мире и в 40 лет»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил мнение, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси будет оставаться лучшим футболистом мира даже в возрасте 40 лет.

    «Месси в этом году может выиграть и приз лучшему бомбардиру чемпионата, и «Золотой мяч», но он сконцентрирован лишь на задачах команды. Мне нравится такой подход к делу. Как только цели команды будут достигнуты, ты уже можешь переключаться на индивидуальные.

    Месси будет лучшим в мире настолько долго, насколько он захочет, хотя возраст влияет на всех. Я бы сказал, что он сможет оставаться лучшим и в 40 лет, но у меня нет научных подтверждений этого. Я тренер, достаточно неплохо знающий свое дело, но я не волшебник и не предсказатель», - заявил Энрике.

    Источник: Football Espana

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    06.03.2016 13:59
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