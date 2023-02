В Англии судья свистнул на перерыв во время полета мяча в ворота

В матче английской Лиги 2 между «Уимблдоном» и «Аккрингтон Стэнли» разразился скандал. Футболисты «Аккрингтона» проводили атаку, которая в последствии привела к забитому голу, однако за секунду до того, как мяч приземлился в сетке ворот соперника, судья решил отправить команды на перерыв.

Данное решение вызвало возмущение у игроков и тренерского штаба гостей, однако рефери настоял на своем. Матч так и завершился без забитых голов.

Shocking refereeing in the AFC Wimbledon vs Accrington Stanley match today as a half-time whistle denied a goal. pic.twitter.com/qwHhX4wyB7