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    В Англии судья свистнул на перерыв во время полета мяча в ворота

    В матче английской Лиги 2 между «Уимблдоном» и «Аккрингтон Стэнли» разразился скандал. Футболисты «Аккрингтона» проводили атаку, которая в последствии привела к забитому голу, однако за секунду до того, как мяч приземлился в сетке ворот соперника, судья решил отправить команды на перерыв.

    Данное решение вызвало возмущение у игроков и тренерского штаба гостей, однако рефери настоял на своем. Матч так и завершился без забитых голов.

    Источник: Twitter

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    06.03.2016 08:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 марта 2016, 14:29

      Пипец!!!!Явно симпатизировал той команде)))ахахха

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 марта 2016, 09:37

      Пунктуальный

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      ason29 6 марта 2016, 09:33

      А вы говорите Наши ,вон как британцы судят,имя героя-категорию ФИФА ему!

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 6 марта 2016, 09:23

      о чем же он думал))?

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