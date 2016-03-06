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    «Уфа» — «Мордовия». Онлайн-трансляция

    В чемпионате России продолжается борьба за выживание. Расположившаяся на последнем месте «Мордовия» может за один матч опередить «Уфу», находящуюся в зоне стыковых матчей.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» — «Мордовия». Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 6 марта 2016, 16:01

      Какое же у нас судейство убогое !!! Ну какой пенальти ? Гробит игру !

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