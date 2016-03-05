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    Раньери: «Я не знаю, кто нас преследует и сколько очков нам надо»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился своим мнением о чемпионской гонке после матча 29-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:0).

    «Титул еще не наш. Нам придется много бороться, двигаться шаг за шагом и не терять голову. В конце будет видно.

    Я не знаю, кто нас преследует, я просил игроков играть каждый матч как последний. Я не знаю, сколько очков нам понадобится. В начале сезона я говорил, что мы должны набрать больше 39 баллов. Сейчас, конечно, речь идет о чем-то совсем другом», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    05.03.2016 22:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 6 марта 2016, 03:42

      Respect!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 23:18

      Правильно! Вперёд и не оборачиваться!

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