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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

    В матче 19-го тура РФПЛ ЦСКА со счетом 1:0 одержал победу над «Спартаком». Победу в московском дерби армейцам принес единственный гол Ахмеда Мусы, забитый в дебюте встречи.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Муса, 11.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Широков (Головин, 75), Тошич (Ткачев, 84), Еременко, Муса.

    Спартак: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Попов (Зотов, 67), Промес, Мельгарехо (Зуев, 80), Зе Луиш.

    Предупреждения: Вернблум, 51 Д. Комбаров, 39; Макеев, 53; Боккетти, 84.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 21:27
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    Комментарии90
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2016, 07:09

      Не даром никто из игроков цска не стал давать послемачтового интервью-стыдно им за такие три очка то.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Диктор 7 марта 2016, 12:51

      Логично.
      А спартачи расщебетались -- потому что спартачи не стыдятся, поражение это норма.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      shemp 7 марта 2016, 02:55

      MLS и то интереснее смотреть чем РФПЛ

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > shemp 7 марта 2016, 12:52

      Так не щёлкай же иплом, скорей беги и смотри свою драную МЛС.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2016, 01:57

      Даже Зенитовцы и то говорят,что судейство опять только для кляч было.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2016, 01:03

      Кто нибудь из скулящей своры ответит-что все молчат,о не назначенном пенальти в ворота коней ???????7 Или супер писклям ответить не чего-только минуса могут молча ставить????

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > Диктор 7 марта 2016, 05:57

      Плечо было...

      2
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > CSKA75875 7 марта 2016, 07:08

      Жо-па была.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 7 марта 2016, 00:55

      Счёт должен был быть гораздо крупнее. Спартак показывает игру уровня Уфы или Мордовии

      7
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2016, 00:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА это мешок навоза.

      -5
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      Рейтинг: -22

      Cobold > Zeff 7 марта 2016, 00:33

      А вы - дерьма!

      6
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Cobold 7 марта 2016, 01:33

      Гол забили из явного положения вне игры. И 11 метров Вам не поставили. 2-е голевые ошибки. Опять вам подсуживают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 марта 2016, 00:15

      С заслуженной победой армейцев

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 6 марта 2016, 22:21

      ЦСКА ВПЕРЕД!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 22:19

      Широков обещал соорудтиь гол Спартаку - соорудил.
      Муса обещал забить - забил.
      -
      А девочки в краснобелой чирлидерской форме чего только ни обещали до игры - а умылись, как обычно, и грустят в печали на седьмой строчечке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 22:17

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      Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с голом нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы в ворота «Спартака» в поединке 19-го тура РФПЛ.

      «Эпизоду с голом ЦСКА в ворота «Спартака» дважды предшествовал офсайд. При первой передаче слева направо и при обратном пасе. В этих игровых эпизодах, предшествовавших взятию ворот, нужно было фиксировать положение вне игры. Раз офсайд, то гол засчитан ошибочно», – сказал Хусаинов.
      ****************
      под
      ведем итог:
      кони, как всегда отскочили с помощью свистулькина

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 6 марта 2016, 22:20

      Хусаинов прожжёный спартач, который постоянно брешет в вашу сторону.
      -
      Если Хусаинов поднимает пустой свист про "оффсайд" - это значит что оффсайда гарантированно на 200% не было.

      2
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 22:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      деточка, почему тебя мамка спать не кладет?

      -6
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 6 марта 2016, 22:48

      Судя по переводу стрелок -- ты исчерпал все взрослые аргументы в пользу твоей красно/белой херни.
      Ты здесь человек десять назвал "малышами".
      Это, спартач, от твоей недоразвитости и закомплексованности.

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 7 марта 2016, 00:20

      Сказал человек, спящий в смирительной рубашке.

      1
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