Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оздоев: «За первые 10 минут могли забить «Кубани» три-четыре гола»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев после победу казанского клуба в матче 19-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0) прокомментировал исход данной встречи.

    «Самое главное, что победили. Мы очень активно начали матч, могли забить за первые десять минут три-четыре гола. Все равно на нас это не сказалось. Продолжали играть в своем ключе и добились результата. Порадовал газон, порадовали болельщики, которые поддерживали нас. Их было достаточно много и хочется их поблагодарить за это», – рассказал Оздоев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2016 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11