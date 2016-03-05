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    Хиддинк стал обладателем тренерского рекорда АПЛ

    В матче 29-го тура АПЛ «Челси» сыграл вничью со «Стоком» (1:1).

    Эта игра стала для главного тренера лондонцев Гуса Хиддинка 12-й подряд, в которой его подопечные не проиграли. Это лучший результат в истории АПЛ для тренеров, работающих с новой командой.

    Хиддинк возглавил «Челси» в декабре прошлого года, и под его руководством команда еще не проигрывала, одержав пять побед и семь раз сыграв вничью.

    Предыдущим обладателем рекорда беспроигрышной серии с новым клубом был наставник «Ноттингем Форест» Фрэнк Клар, установивший свое достижение в сезоне-1993/94.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 5 марта 2016, 21:36

      А лига европейская?

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