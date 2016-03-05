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    Ткачук: «Забитый гол? Мне помог бог»

    Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук после победы казанского клуба в матче 19-го тура с «Кубанью» (1:0) поделился впечатлениями от игры и забитого им гола. Напомним, свой дебютный за «Рубин» в официальных встречах забитый мяч Ткачук оформил на 61-й минуте.

    – Начало чемпионата, тяжело, много сил потратили, но эмоции положительные. Выиграли сегодня! Еще и гол забил, за что я очень благодарен всем партнерам, всему клубному персоналу, всей республике.

    – Оздоев заранее сказал вам, куда отлетит мяч после его удара, чтобы вы успели добить?

    – Мне просто повезло (смеется). Бог помог, и я оказался в том месте, где оказался мяч.

    – Сегодня в стартовом составе «Рубина» вышли все четыре зимних новичка, как взаимопонимание с партнерами?

    – Мы уже сыграли немало матчей, в том же составе на сборах, нет ничего сверхъестественного. К тому же все играли на привычных позициях, кроме Бергстрема, у которого поменялось место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2016 20:32
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 марта 2016, 23:32

      А может это был не бог а Аллах?Казань всё-таки...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 21:05

      Бог не любит Кубань?

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