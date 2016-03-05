Трубач: «Ярко проявить себя в матче против «Спартака» Широкову не удастся»

Видимо, людей зацепило, что он за конец в 1-м матче забил. Ппц, это же невероятный прогресс в межсезонье! Напомним, что за Спартак он забил в 1-м официальном маче с Локо. А что потом?
Певец Николай Трубач, являющийся давним болельщиком «Спартака», в преддверии дерби с ЦСКА заявил, что полузащитнику армейцев Роману Широкову не удастся ярко себя проявить против бывшей команды. Напомним, Широков перешел в стан красно-синих именно из «Спартака».
– Широков в первой официальной игре отметился голом и поучаствовал во втором мяче ЦСКА. Опасаетесь, что очередной бывший игрок вновь проявит себя во встрече со «Спартаком"?
– Не вижу никакой интриги в этом. Каждому футболисту, переходящему из одного в другой клуб хочется что-то доказать. Романа прекрасно знают в «Спартаке» все – от тренеров до игроков, знакомы с его манерой игры, изучили сильные и слабые стороны. Ярко проявить себя против своей бывшей команды Роману не удастся.