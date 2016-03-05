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    Трубач: «Ярко проявить себя в матче против «Спартака» Широкову не удастся»

    Певец Николай Трубач, являющийся давним болельщиком «Спартака», в преддверии дерби с ЦСКА заявил, что полузащитнику армейцев Роману Широкову не удастся ярко себя проявить против бывшей команды. Напомним, Широков перешел в стан красно-синих именно из «Спартака».

    – Широков в первой официальной игре отметился голом и поучаствовал во втором мяче ЦСКА. Опасаетесь, что очередной бывший игрок вновь проявит себя во встрече со «Спартаком"?

    – Не вижу никакой интриги в этом. Каждому футболисту, переходящему из одного в другой клуб хочется что-то доказать. Романа прекрасно знают в «Спартаке» все – от тренеров до игроков, знакомы с его манерой игры, изучили сильные и слабые стороны. Ярко проявить себя против своей бывшей команды Роману не удастся.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2016 16:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 5 марта 2016, 18:52

      Видимо, людей зацепило, что он за конец в 1-м матче забил. Ппц, это же невероятный прогресс в межсезонье! Напомним, что за Спартак он забил в 1-м официальном маче с Локо. А что потом?

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 5 марта 2016, 18:30

      ....Не Месси не Неймару проявить себя в игре против любого соперника не удастся, поскольку все игроки и тренеры изучили их манеру игры, сильные и слабые стороны....

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 5 марта 2016, 18:12

      ....А вспоминается - "голубая луна"........

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > hunta 5 марта 2016, 18:20

      это было в Питере) ща рваная кляча

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta > PNZ1985 5 марта 2016, 18:25

      Наверное не кляча, а рваный "тузик".....

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 16:21

      Проявит, блин, хотя бы жестом, ага.

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