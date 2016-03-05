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    Веденеев: «Лига чемпионов? «Зениту» самое важное хорошо выступить в чемпионате»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев в преддверии матча 19-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» сделал прогноз на данную встречу.

    «Сегодня жду от «Зенита» отличной игры. Надеюсь, что петербуржцы перед игрой с «Бенфикой» не будут экономить силы в матче с «Краснодаром», ведь сейчас для них самое важное хорошо выступить в чемпионате. Лигу чемпионов «Зенит» все равно пока что не способен выиграть. Думаю, сегодня «Краснодар» проиграет со счетом 0:1», – сказал Веденеев.

    Отметим, что матч состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 19:30 по мск.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2016 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 15:24

      Единственное, в чём Веденеев прав, что ЛЧ Зениту не по силам. В остальном - пальцем в небо

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