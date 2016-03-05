УЕФА: «До 2018 года не будет новой европейской Суперлиги»

Член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец поделился мнением относительно слухов о создании новой европейской Суперлиги. По словам функционера, в ближайшее время не планируется вносить изменения в структуру европейских клубных турниров.



«Я слежу за слухами относительно возможности создания новой европейской Суперлиги, но на данный момент формат европейских клубных турниров до 2018 года зафиксирован и не будет меняться. Понимаю, что все думают о будущем. Мы также думаем о будущем и о том, как сделать любой турнир лучше, но пока никаких изменений в европейских клубных турнирах не планируется, – сказал Лауринец.