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    Сафонов: «Наши поля несколько уравняют шансы «Ростова» и «Крыльев Советов» на успех»

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». По словам специалиста, гости одержат победу над самарцами со счетом 1:0.

    «Рискну поставить на «Ростов». Хотя первые игры очень тяжело прогнозировать, ведь команды готовились к возобновлению чемпионата почти в идеальных условиях, а теперь им придется окунуться в российскую действительность. Наши поля несколько уравняют шансы команд на успех. Но южане мне кажутся более перспективными, тем более клуб под руководством Курбана Бердыева всеми силами пытается сделать так, чтобы по итогам сезона оказаться в призерах», - сказал Сафонов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 12:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 14:19

      Да, похоже, ростов в чемпионы метит

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > APchelov 5 марта 2016, 16:45

      Бронза будет сродни подвигу, ага.

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