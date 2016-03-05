Мутко: «Первый канал – давний партнер РФС, который поддерживал нас во все сложные времена»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение о том, что матчи сборной России будет показывать только Первый канал. По словам функционера, одной из причин является, то что это самый рейтинговый российский канал.



«Мы забираем рекламные возможности, которые продаем партнерам в пакетах. Например, с «Новатэк». Поэтому можете зайти и посмотреть, сколько стоит минута рекламного времени на Первом канале. Первый канал – давний партнер РФС, который поддерживал нас во все сложные времена. Это самый рейтинговый канал, мы хотим быть именно на этом канале. Там умеют и раскручивать, и продавать, и вести матчи грамотно, – сказал Мутко.