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    Раньери: «Большие клубы не хотят терять деньги, но они сами виноваты»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал идею создания европейской Суперлиги, куда должны войти только топ-клубы.

    «Я понимаю, что большие команды хотят быть уверены в том, что получат свои деньги, и не хотят остаться без Лиги чемпионов, но это спорт. Если происходит что-то странное, то не вините маленькие клубы – вините себя. Им нужно задаться вопросом о том, почему «Лестер» играет лучше них.

    Лигу чемпионов нужно заслужить. Не попав туда один раз, они хотят создать что-то другое? Это неправильно. Вы боитесь. Вы слабы. Вы боитесь потерять деньги. Это плохо для спорта, потому что дальше будет неизвестно что», – сказал Раньери.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.03.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 5 марта 2016, 12:00

      Его бы голову на плечи мудко

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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 03:13

      Прекрасно сказано.
      Удачи Раньери, сильному специалисту и умному человеку.
      -
      Не болею ни за кого в АПЛ, но желаю успеха дерзкому клубу, вырубающему фаворитов.

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