Симеоне: «Атлетико» – мое место в этом мире»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, что комфортно чувствует себя в мадридском клубе.

«Атлетико» – это мое место в этом мире прямо сейчас. На протяжении своей карьеры я был немного кочевником: с 20 лет я путешествовал по миру, играя и тренируя в разных странах.

Я всегда говорил, что твое место находится там, где тебе наиболее комфортно. Можно пребывать в отличном месте, но не быть счастливым. По-моему, это значит, что то место тебе не подходит», – сказал Симеоне.