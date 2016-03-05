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    Симеоне: «Атлетико» – мое место в этом мире»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, что комфортно чувствует себя в мадридском клубе.

    «Атлетико» – это мое место в этом мире прямо сейчас. На протяжении своей карьеры я был немного кочевником: с 20 лет я путешествовал по миру, играя и тренируя в разных странах.

    Я всегда говорил, что твое место находится там, где тебе наиболее комфортно. Можно пребывать в отличном месте, но не быть счастливым. По-моему, это значит, что то место тебе не подходит», – сказал Симеоне.

    Источник: AS

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    05.03.2016 01:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov 5 марта 2016, 10:48

      Диего просто молодец! сделал Атлетико просто райски организованной командой!!! Достоин уважения!

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      Рейтинг: +402

      Tri 5 марта 2016, 09:50

      В Зените ещё лучше будет.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 03:11

      Правильно! И никуда не уходи.

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