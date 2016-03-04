Венгер: «Я не беспокоюсь насчет вратарской позиции»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил доверие вратарю Давиду Оспине, который будет играть в матче 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Напомним, основной голкипер «Арсенала» Петр Чех получил травму.

«Я полностью уверен в Давиде и не беспокоюсь насчет вратарской позиции. Если посмотреть на статистику Оспины, то окажется, что она хороша. Я не беспокоюсь об этом», – сказал Венгер.

В нынешнем сезоне Оспина не сыграл в АПЛ ни одного матча.