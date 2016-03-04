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    Венгер: «Я не беспокоюсь насчет вратарской позиции»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил доверие вратарю Давиду Оспине, который будет играть в матче 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Напомним, основной голкипер «Арсенала» Петр Чех получил травму.

    «Я полностью уверен в Давиде и не беспокоюсь насчет вратарской позиции. Если посмотреть на статистику Оспины, то окажется, что она хороша. Я не беспокоюсь об этом», – сказал Венгер.

    В нынешнем сезоне Оспина не сыграл в АПЛ ни одного матча.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    04.03.2016 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 5 марта 2016, 07:43

      Ну-ну. Вратарская то более менее но защита хромает. Пер и Лоран конечно хороши но уже не то пальто!

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