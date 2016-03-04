Смородская: «Откуда взять бизнес и спонсоров? Где взять доходы от трансляций?»

Ох. Действительно, не легко.
А с другой стороны - Ольга Юрьевна, в окружающем мире ведь столько достойных Вас профессий! Вы, например, наверняка бы справились тележки с автостоянки перед Ашаном собирать. Запросто сможете отбить эту профессию у таджиков, я в Вас верю!
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А окучивать спонсоров это явно не Ваше. Не тужьтесь.
Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о трудностях получения доходов в условиях российского футбола.
«Хотелось бы стабильности. Взгляните на бизнес в российском футболе. Продажи пива на стадионах нет, букмекерских контор нет. Откуда взять бизнес и спонсоров?
Где взять доходы от трансляций? В европейских клубах они превышают 30 процентов от всей прибыли. Бизнес-модель можно построить, только если действительно есть желание ее построить.
Нельзя просто ограничиваться утверждением, что команды плохо играют, а на стадионах низкая посещаемость. Мы к этому только идем», – сказал Смородская.