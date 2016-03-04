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    Смородская: «Откуда взять бизнес и спонсоров? Где взять доходы от трансляций?»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о трудностях получения доходов в условиях российского футбола.

    «Хотелось бы стабильности. Взгляните на бизнес в российском футболе. Продажи пива на стадионах нет, букмекерских контор нет. Откуда взять бизнес и спонсоров?

    Где взять доходы от трансляций? В европейских клубах они превышают 30 процентов от всей прибыли. Бизнес-модель можно построить, только если действительно есть желание ее построить.

    Нельзя просто ограничиваться утверждением, что команды плохо играют, а на стадионах низкая посещаемость. Мы к этому только идем», – сказал Смородская.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2016 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 23:28

      Ох. Действительно, не легко.
      А с другой стороны - Ольга Юрьевна, в окружающем мире ведь столько достойных Вас профессий! Вы, например, наверняка бы справились тележки с автостоянки перед Ашаном собирать. Запросто сможете отбить эту профессию у таджиков, я в Вас верю!
      -
      А окучивать спонсоров это явно не Ваше. Не тужьтесь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2016, 22:48

      Чемпионшип интереснее смотреть чем чр,какие спонсоры?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 марта 2016, 22:04

      Нет пива, богатых спонсоров, букмекерских контор.
      Ко всему этому привели законы , которые подписывал Путин, которого ТЫ заставляешь рекламировать футболистов.
      Шизофрения.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 5 марта 2016, 18:20

      Точняк

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