Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА составляет символическую сборную чемпионатов Европы

    УЕФА проводит голосование среди болельщиков, чтобы определить состав символической сборной всех чемпионатов Европы.

    Отметим, что в список кандидатов попали два футболиста сборной СССР – вратарь Лев Яшин и нападающий Валентин Иванов.

    Полностью перечень претендентов на попадание в эту символическую команду выглядит следующим образом:

    Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Петер Шмейхель (Дания), Лев Яшин (СССР), Дино Дзофф (Италия).

    Защитники: Франц Беккенбауэр (ФРГ), Лоран Блан (Франция), Траянос Деллас (Греция), Джачинто Факкетти (Италия), Карл-Хайнц Ферстер (ФРГ), Жорди Альба (Испания), Филипп Лам (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Антон Ондруш (Чехословакия), Карлес Пуйоль (Испания), Роналд Куман (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Франк Райкард (Голландия), Маттиас Заммер (Германия), Лилиан Тюрам (Франция).

    Полузащитники: Драган Джаич (Югославия), Руд Гуллит (Голландия), Андрес Иньеста (Испания), Луиш Фигу (Португалия), Павел Недвед (Чехия), Гюнтер Нетцер (ФРГ), Антонин Паненка (Чехословакия), Андреа Пирло (Италия), Мишель Платини (Франция), Карел Поборски (Чехия), Луис Суарес (Испания), Жан Тигана (Франция), Хави (Испания), Теодорос Загоракис (Греция), Зинедин Зидан (Франция).

    Нападающие: Брайан Лаудруп (Дания), Оливер Бирхофф (Германия), Ангелос Харистеас (Греция), Герд Мюллер (ФРГ), Тьерри Анри (Франция), Хорст Хрубеш (ФРГ), Валентин Иванов (СССР), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), Криштиану Роналду (Португалия), Алан Ширер (Англия), Фернандо Торрес (Испания), Давид Трезеге (Франция), Марко ван Бастен (Голландия), Давид Вилья (Испания), Давор Шукер (Хорватия).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2016 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm 4 марта 2016, 22:56

      где ж Backgam ?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 4 марта 2016, 21:45

      Тогда где Кантона, Дель Пьеро?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 4 марта 2016, 21:44

      Ааа, Европы?) тогда понятно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 4 марта 2016, 21:44

      Это в каком невнимосе надо быть чтобы Обладателя 5ти золотых мячей не включить в сборную всех времён?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 4 марта 2016, 21:43

      Где Месси? Вы идиоты совсем чтоли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 4 марта 2016, 21:03

      Yashin
      Beckenbauer
      Lahm
      Maldin
      i
      Luís Figo
      Nedvěd
      Zidane
      Pirlo
      Ivano
      v
      Ronaldo
      Van Basten

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ronni_10 4 марта 2016, 20:52

      На мой взгляд здесь также должен быть Йохан Кройф, по крайней мере вместо Харистеаса

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 4 марта 2016, 20:51

      Может имеет смысл разделить хотя бы на XX-ый и XXI-ый век? Это ж всё равно, что выбирать лучшего музыканта среди Баха, Глинки и Линдеманна...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      selkoka 4 марта 2016, 20:33

      Да бред проводить голосование такое. Большая часть голосующих особо и представлять не будет ничего о таких игроках, как Хорст Хрубеш и других, игравших 20-30 лет назад и более.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 19:43

      Хороший список!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11