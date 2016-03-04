Ловчев: «Проблемы в центре обороны могут оказаться фатальными для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими мыслями о перспективах красно-белых в заключительной весенней части чемпионата России.

«Команда, велика вероятность, закончит сезон на том же месте, на котором сейчас и находится, – на четвертом. Это будет логично в том числе и потому, что зимой, помимо Мельгарехо, укрепиться не удалось. Можно, конечно, говорить, что избавились от балласта, но тем самым могло ухудшиться качество тренировочного процесса – одно дело, когда борются 20 равных футболистов, а другое – когда основному составу противостоит довольно много молодежи. Мне думается, фатальными могут оказаться проблемы в центре обороны.

Что делать Аленичеву? Вспоминаю, как явно прогрессировала его прошлая команда, «Арсенал», в весенней части предыдущего сезона. Вот и «Спартаку» нужно показать прогресс. Все-таки даже при том, что купили только одного игрока, тренеры уже более полугода с командой работают, прошли полноценные сборы. Аленичев определился с костяком. Важно показать прогресс и отдельных футболистов – скажем, Кутепова. Он плохо начал в составе, потом стал получше, а первый тайм с «Уралом» в его исполнении был хорош.

Какая пара центральных защитников будет основной? Боккетти – Кутепов. Знаю, что в зимнее окно, если бы была найдена команда, ушел бы и центральный защитник Гранат. Но сейчас, когда отпустили в «Баварию» Таски, этот вопрос неактуален. А для Кутепова эти 12 матчей – возможно, решающие в карьере. Если он не проявит себя, не утвердится, другого такого матча на уровне большой команды у него может и не быть», - отметил Ловчев.