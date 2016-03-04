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    Ловчев: «Чемпионом станет «Зенит», ЦСКА финиширует вторым»

    Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими ожиданиями от весенней заключительной части чемпионата России.

    «Чемпионом станет или ЦСКА, или «Зенит». Понятно, что у армейцев есть семь очков преимущества, но я поставлю все же на Питер. «Зенит» лучше укомплектован, а ЦСКА уязвим из-за того, что есть зависимость от Мусы. Получит нигериец травму, и я не уверен, что Оланаре сумеет его полноценно заменить. Еще один важный плюс в пользу Питера – матч с ЦСКА «Зенит» проведет на своем стадионе.

    Кто завоюет вторую путевку в Лигу чемпионов? ЦСКА. У меня нет сомнений, что ЦСКА не повторит того кошмарного спада, который случился в конце прошлого сезона. Армейцы могут потерять первое место, но ниже второго они не опустятся. «Ростов»? Все-таки у клубов было достаточно времени, чтобы оценить «Ростов» и теперь команду будут воспринимать уже очень серьезно. Там есть хорошие исполнители, классный тренер, но все же пока «Ростов» не ровня ни ЦСКА, ни «Зениту», - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2016 14:41
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 6 марта 2016, 04:51

      Жалко, что наши великие прогнозисты не отвечают за свои слова. Было бы неплохо распечатать эту статью в конце сезона и заставить Ловчева ее съесть. Так же как съел
      свой прогноз канадский журналист после того, как наши хоккеисты выиграли у канадцев первую игру серии 1972 года/

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 марта 2016, 12:48

      Английские гранды смеялись над Лестером-и все продули

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ceret 4 марта 2016, 20:38

      ОН забыл,что у Цска Широков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 марта 2016, 18:38

      О, как бомжар и коней накрыло))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 марта 2016, 18:37

      Раскрыл секретный план Мутко.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 марта 2016, 12:47

      Секрет Полишенеля выдал)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Artemrud 4 марта 2016, 18:19

      врача срочно серафимовичу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Artemrud 4 марта 2016, 18:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какого конкретно?
      У меня в соседней квартире живёт детский гинеколог. Могу кликнуть.

      -7
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      Рейтинг: +1305

      Taps 4 марта 2016, 18:18

      Без всяких "экспертов" все знают : "Зенит"-чемпион !

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:16

      Терпеть не могу когда Ловчев занимается предсказаниями. Он то сглазит - то накаркает, но добра никогда не жди.
      Пусть бы он лучше своему Спартаку чепионство предсказал, его ведь только ради этого в "экспертах" и держат!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 марта 2016, 16:54

      Зря Ростов не воспринимаешь всерьез.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > vgarakh 4 марта 2016, 18:21

      И Ростов, да и не только Ростов.
      -
      Шаблонно он мыслит.

      -1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 4 марта 2016, 16:11

      Чемпион-ЦСКА!!!По-другому быть не может!!!!!Вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > CSKA №1 4 марта 2016, 17:28

      Ха-ха-ха.

      -3
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