Мутко: «Задолженность РФС сокращена до 620 миллионов»

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что кредиторская задолженность организации сократилась до 620 миллионов рублей. Ожидается, что к концу года она уменьшится еще в два раза.

"На начало сентября прошлого года кредиторская задолженность РФС составляла 2,6 миллиарда рублей. После этого мы привлекли трех новых спонсоров. На сегодняшний день кредиторская задолженность сократилась до 620 миллионов, а к концу года она должна опуститься до 300 миллионов рублей", - проинформировал Мутко.