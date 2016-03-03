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    Кержаков: «Мне никто из сборной не звонил»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков заявил, что он надеется вернуться в сборную России.

    "Доволен ли я дебютом в "Цюрихе"? Не смотрю на это. Голы приносят радость, если команда побеждает. От меня одного мало что зависит. Моменты создают партнеры, мое дело – их завершать. И слава богу, мне некоторые из моментов удается реализовать. Физически я чувствую себя очень хорошо, близко к оптимальному состоянию.

    Был ли звонок из сборной? Нет, мне никто из сборной не звонил. Каждый российский футболист, думаю, ждет вызова в сборную. Я не исключение", - сказал Кержаков.

    В нынешнем сезоне 33-летний Кержаков провел за "Цюрих" 5 матчей и забил 3 гола. Напомним, что форвард принадлежит "Зениту", а за "Цюрих" выступает на правах аренды.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.03.2016 23:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 04:12

      Так и не время же сейчакс звонить. Сегодня из сборной в принципе никому не позвонили, ни Шатову ни Акинфееву - и чо?

      1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 4 марта 2016, 00:01

      Ну щас, забил два гола слабой команде и сразу в сборную. Так не должно быть. Где-то в апреле будет понятно.

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Вомбат 4 марта 2016, 12:34

      Сьон не такая уж и слабая команда, ну а так. все правильно.

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