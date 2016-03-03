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    В ЦСКА не готовы попрощаться со Слуцким после Евро-2016

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не хочет расставаться с наставником команды Леонидом Слуцким, который также занимает должность главного тренера сборной России.

    "Это не вопрос нашей моральной готовности. Разумеется, клуб заинтересован в том, чтобы Леонид Викторович остался у нас. Тут двух мнений быть не может. Сам Слуцкий тоже не раз говорил, что ЦСКА он покидать не хочет, – и Евгению Ленноровичу, и мне, и в прессе. Как все сложится после Евро, сейчас предположить крайне сложно. Поэтому предлагаю не гадать на кофейной гуще. Есть факт – клуб и тренер хотят продолжить сотрудничество. А как все сложится после Евро, это на данный момент непредсказуемо", — сказал Бабаев.

    Напомним, что глава РФС Виталий Мутко сообщил, что с лета сборную будет тренировать освобожденный тренер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2016 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2016, 19:11

      На Евро все увидят какой тренер Леня и какой наш футбол

      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2016, 19:10

      зря его назначили надо было Бердыева назначать до конца ЧМ

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Garrincha58 5 марта 2016, 07:00

      Бердыев просто в Европе мало играл, а так бы тоже статистика была не очень - как он тому же киевскому Динамо слил с Газзаевым во главе кто-то помнит? Так что наши тренеры в европейском футболе все вызывают беспокойство. А то, что Слуцкий самый успешный наш тренер за последние несколько лет, это, думаю, бесспорно.

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