Скоулз не верит в победу «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ

По мнению бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза, "Арсеналу" не удастся завоевать чемпионский титул в АПЛ в текущем сезоне.

"В этом сезоне "Арсенал" прибавил, во многом благодаря приходу Петера Чеха, а также набравшему форму Месуту Озилу. В какой-то момент показалось, что "канониры" смогут побороться за титул, однако у них недостаточно мужества, чтобы сделать это.

Думаю, что в следующем туре "Тоттенхэм“ забьет последний гвоздь в крышку гроба "Арсенала", который потеряет шансы на чемпионство. И Арсен Венгер будет находиться под колоссальным давлением, если его команда вновь не финиширует первой в этом сезоне", — сказал англичанин.