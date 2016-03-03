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    Скоулз не верит в победу «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ

    По мнению бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза, "Арсеналу" не удастся завоевать чемпионский титул в АПЛ в текущем сезоне.

    "В этом сезоне "Арсенал" прибавил, во многом благодаря приходу Петера Чеха, а также набравшему форму Месуту Озилу. В какой-то момент показалось, что "канониры" смогут побороться за титул, однако у них недостаточно мужества, чтобы сделать это.

    Думаю, что в следующем туре "Тоттенхэм“ забьет последний гвоздь в крышку гроба "Арсенала", который потеряет шансы на чемпионство. И Арсен Венгер будет находиться под колоссальным давлением, если его команда вновь не финиширует первой в этом сезоне", — сказал англичанин.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.03.2016 14:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13

      VladlenY 3 марта 2016, 15:21

      Тут проблема ни сколько в мужестве, сколько в частых травмах ключевых игроков.

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > VladlenY 3 марта 2016, 15:39

      От этого все команды страдают (МЮ, Ливерпуль, МС), так что это не причина. Скоулз прав, нет стержня в Арсенале...тащат Чех, Озил и иногда Жиру.

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      Рейтинг: +13

      VladlenY > mig28 3 марта 2016, 16:37

      Как раз таки причина. Те команды, что ты перечислил теряют очки из-за травмированных игроков. У Арсенала до этих трёх туров было не так все плохо с игроками, а сейчас им придётся худо без Окса и Санти.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > VladlenY 3 марта 2016, 16:55

      у Лестера вообще топ-игроков нет в команде, у Тоттэнхэма по сути не такой крутой состав как у Арсенала. но это не мешает им лидировать) а раз Арсенал начинает всем проигрывать из-за отсутсвия на поле 2х игроков, то им явно нечего на 1м месте делать!! у МЮ вообще полтора основного состава в лазарете, играют детьми от безысходности, и ничего, остаются в гонке за лч)

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > dolf666 3 марта 2016, 18:09

      Согласен!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 марта 2016, 15:06

      А кто-то верит?

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