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    Председатель наблюдательного совета «Кайрата» рассказал о переговорах с Аршавиным

    Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал о том, как проходят переговоры с полузащитником Андреем Аршавиным.

    "Аршавин тут. Ведем переговоры. У нас еще есть время, чтобы договориться с ним. Сейчас он тренируется с командой. То, что к нам приехал некогда капитан сборной России, — это говорит об уважении к нашему клубу и непосредственно к Бородюку. Он профессионал. Аршавин захотел приехать, ознакомиться с городом.

    Это понятное дело, все-таки для него это новый вызов судьбы, новый чемпионат. Нам приятно, что последние 10 дней пишут о нем и о "Кайрате". Но какой именно выбор сделает Аршавин, я не готов ответить", — цитирует Боранбаева Vesti.kz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 12:23
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