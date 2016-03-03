Неймар: «Не могу сравнить Месси с Пеле – его игры я не видел»

Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что не может сравнить одноклубника Лионеля Месси с легендой бразильского футбола Пеле.

"Увы, я не видел в игре Пеле. Я знаю о нем только по рассказам деда. Дед рассказывал о том, как Пеле действовал на поле Это сложный вопрос. В любом случае, это два гения", - цитирует Неймара UOL.