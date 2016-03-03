Неймар: «Не могу сравнить Месси с Пеле – его игры я не видел»

Пеле щенок, ни одного ЗМ
Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что не может сравнить одноклубника Лионеля Месси с легендой бразильского футбола Пеле.
Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что не может сравнить одноклубника Лионеля Месси с легендой бразильского футбола Пеле.
Пеле щенок, ни одного ЗМ
Согласен полностью , что раньше играли по другому... но Лев Яшин в своей книге писал...что Пеле ни чем особенно не отличался в то время...когда играл Яшин ... тогда были опасны другие .. гарринча..диди..вава..зито..а пеле ужу стал заметен после шведского чемпионата ...сравнивать этих двух великих футболистов нельзя..
Я помню Пеле по ЧМ в Мексике, но сравнивать гениального Пеле с не менее гениальным Месси я не стал бы. Это игроки разных амплуа. А вот Зидана или Марадону с Пеле сравнить можно. На мой взгляд в пользу первых двух, особенно Зизу. Если же сравнивать Месси с великими футболистами прошлого, то я бы сравнил его с Ван Бастеном и Кройфом (сравнение в пользу Месси).