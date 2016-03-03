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    Неймар: «Не могу сравнить Месси с Пеле – его игры я не видел»

    Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что не может сравнить одноклубника Лионеля Месси с легендой бразильского футбола Пеле.

    "Увы, я не видел в игре Пеле. Я знаю о нем только по рассказам деда. Дед рассказывал о том, как Пеле действовал на поле Это сложный вопрос. В любом случае, это два гения", - цитирует Неймара UOL.

    Ранее Неймар признался, что считает Месси сильнее нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 10:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 3 марта 2016, 21:18

      Пеле щенок, ни одного ЗМ

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 3 марта 2016, 16:47

      Согласен полностью , что раньше играли по другому... но Лев Яшин в своей книге писал...что Пеле ни чем особенно не отличался в то время...когда играл Яшин ... тогда были опасны другие .. гарринча..диди..вава..зито..а пеле ужу стал заметен после шведского чемпионата ...сравнивать этих двух великих футболистов нельзя..

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 3 марта 2016, 14:17

      Вообще сравнение игроков разных эпох некорректно, раньше играли по другому, больше свободы действиям давали, не то, что сейчас.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 3 марта 2016, 11:24

      Я помню Пеле по ЧМ в Мексике, но сравнивать гениального Пеле с не менее гениальным Месси я не стал бы. Это игроки разных амплуа. А вот Зидана или Марадону с Пеле сравнить можно. На мой взгляд в пользу первых двух, особенно Зизу. Если же сравнивать Месси с великими футболистами прошлого, то я бы сравнил его с Ван Бастеном и Кройфом (сравнение в пользу Месси).

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