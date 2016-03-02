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    Главный тренер «Суонси» Гвидолин госпитализирован

    Наставник "Суонси" Франческо Гвидолин был доставлен в больницу в связи с инфекцией дыхательных путей. Таким образом, специалист не сможет руководить своей командой во время гостевого матча 28-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом".

    Как сообщает источник, в течение нескольких дней 60-летний итальянский специалист будет находиться под наблюдением врачей.

    Напомним, что матч "Арсенал" - "Суонси" состоится сегодня и начнется в 22:45.

    Источник: BBC

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    02.03.2016 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 марта 2016, 01:06

      а где торгуют мельдранадом ?? в аптеках есть ? а в каких ? подскажите

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