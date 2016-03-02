Главный тренер «Суонси» Гвидолин госпитализирован

Наставник "Суонси" Франческо Гвидолин был доставлен в больницу в связи с инфекцией дыхательных путей. Таким образом, специалист не сможет руководить своей командой во время гостевого матча 28-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом".

Как сообщает источник, в течение нескольких дней 60-летний итальянский специалист будет находиться под наблюдением врачей.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Суонси" состоится сегодня и начнется в 22:45.