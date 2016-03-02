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    Джоркаефф: «Сборной России будет непросто на Евро-2016»

    Бывший игрок сборной Франции Жан Джоркаефф, отец футболиста Юрия Джоркаеффа, выразил свою точку зрения относительно перспектив сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

    "Сборной России будет непросто на Евро-2016. В команде началась смена поколений, сейчас в основном составе слишком много возрастных футболистов, которые вряд ли смогут подойти к чемпионату в оптимальной форме после тяжелого сезона. Вторым большим минусом является отсутствие россиян в сильных европейских чемпионатах.

    Молодым игрокам нужно закалять свой характер в условиях жесткой конкуренции, а в России многие игроки получают место в составе только из-за лимита на легионеров. Этот лимит тормозит ваш футбол, он не приведет сборную к большим победам.

    Я видел несколько поколений русских футболистов. Их потенциал и талант всегда вызывали у меня уважение, однако в топ-клубах русские практически не заиграли. В России явно есть проблемы в системе управления футболом и в работе с молодежью", – сказал Джоркаефф.

    Источник: Известия

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    02.03.2016 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +160

      veltrener 3 марта 2016, 01:52

      твои слова да путину бы в уши!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2016, 23:36

      Всё верно Жан сказал! P.S. Хотя и без него мы знаем эту горькую правду((

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 марта 2016, 22:45

      Ещё бы. Оборона проходной двор. Вратарь пустое место.

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Zeff 2 марта 2016, 23:32

      А под ним вообще беда,лоДЫРКА,ребров ужас короче

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