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    Крицюк: «Моя манера игры подходит «Краснодару»

    Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал победу своей команды над "Тереком" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России, который оказался для него дебютным поединком в новом клубе.

    "Радует, что мы выиграли, а я отыграл на ноль. Нам есть ещe что совершенствовать в наших действиях. Мы пока ищем свою игру. Надеюсь, что в следующих матчах будем действовать ещe лучше. Мы играли до конца, что позволило вырвать эту победу.

    Я уже влился в коллектив. Меня все поддерживают, с этим нет проблем. Ничего не могу сказать пока о российском футболе. Мне надо сыграть больше. Пока сложно что-то говорить.

    Моя манера игры далеко выбегать из ворот? До того как меня взять в команду в клубе смотрели, как я играл. Исходя из этого я делаю вывод, что моя манера игры подходит "Краснодару". Потом, все знают, что наша команда играет высоко. Приходится много подчищать за защитниками. Это часть моей работы. Надеюсь, что "Краснодар" и я нашли друг друга", - сказал Крицюк.

    Напомним, что "Краснодар" арендовал 25-летнего Крицюка у португальской "Браги" до конца сезона с правом выкупа.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.03.2016 13:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 2 марта 2016, 14:34

      Отличный игрок!!!!!!!!!!Молодец!!!!!!!!
      !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 2 марта 2016, 13:46

      Мне понравился.

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