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    Ари: «Противники хорошо изучили нашу тактику»

    Бразильский нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал победу своей команды над "Тереком" (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

    "Это была очень тяжелая игра. Сейчас я хочу забыть эту встречу и готовиться к следующей игре. Наши противники хорошо изучили нашу тактику. Защитники действуют очень компактно против нас, что осложняет игру группе атаки. Я думаю, что тренер что-то поменяет к следующей игре и мы будем действовать лучше.

    Я надеюсь, что эта победа принесла нам ту игру, которую мы искали. Думаю, что мы будем действовать более сыграно. Убежден, что мы будем играть более уверенно и к следующему матчу подойдeм в полной боевой готовности", - сказал Ари.

    Напомним, что "Краснодар" в полуфинале Кубка России сыграет с ЦСКА.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.03.2016 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 2 марта 2016, 14:35

      Бред)
      Защитники любой команды и против любого соперника должны действовать компактно!!!
      Главное видит себя игроком нашей сборной, средничёк...

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