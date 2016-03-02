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    Аленичев: «Оборона вызывает беспокойство»

    Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев остался недоволен обороной команды после заключительного контрольного матча с "Уралом" (1:2).

    "Согласен, что проблемы в обороне есть. В первую очередь это связано с ошибками, которые допускаем в простых ситуациях – еще бы мог понять, если бы нам забивали только хорошие голы. А так защита вызывает большое беспокойство. Надеюсь, в матчах чемпионата таких огрехов уже не будет.

    Конечно, помарки в любом случае никуда не денутся. Это часть футбола – и в атаке, и в середине поля, и сзади. Уверен, что будем создавать моменты и забивать. Но хочется сделать акцент на том, чтобы оборона действовала более слаженно и сбалансированно", - сказал Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.03.2016 11:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 марта 2016, 19:36

      А все голы хорошие! Особенно в ворота Спартака )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      mehelson 2 марта 2016, 14:05

      с добрым утром

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > mehelson 2 марта 2016, 15:19

      и вам всех благ!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 2 марта 2016, 13:51

      Больная тема оборона Спартака

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Дибала 2 марта 2016, 12:46

      удачи им

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      cruiff 2 марта 2016, 12:40

      Дима ты это только сейчас понял??? Тебе раньше не было понятно, что Макеев, Паршивлюк и Комбаров слабые защитники и что Таски был одним из лучших в итак дырявой обороне? Кто там говорил, что состав укомплектован? В отставку нахрен, клоун!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 марта 2016, 12:04

      У ЦСКА оборона тоже не фонтан.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Zeff 2 марта 2016, 13:30

      Так и должно быть

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 марта 2016, 11:53

      Конечно вызывает,Таски отдали, никого не купили,а то что нынешние защитники мягко говоря не уровень и так все знают

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