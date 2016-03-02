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    Мини-футбол. Стартует третий розыгрыш «Кубка Еременко»

    2 марта в казахстанском городе Алма-Ата берет свое начало третий розыгрыш международного евразийского турнира "Кубок Еременко". В нем примут участие шесть клубов, три из которых представляют Россию, два – Казахстан, еще один участник будет оставить честь Латвии. Все матчи пройдут в алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака. Состав участников третьего международного евразийского турнира "Кубок Еременко": "Астана-Тулпар" (Астана, Казахстан) "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан) "Никарс" (Рига, Латвия) "Норильский никель" (Норильск, Россия) "Синара" (Екатеринбург, Россия) "Тюмень" (Россия).

    Команды разделены между собой на две группы: Группа "А" "Астана-Тулпар" "Никарс" "Синара" Группа "В" "Тюмень" "Норильский никель" "Кайрат"

    Формат турнира представляет собой матчи в группах, которые пройдут со 2 по 4 марта. По две сильнейшие команды из каждой группы сыграют в полуфинале 5 марта. 6 марта пройдут матчи за 5-6 и 3-4 места, а также решающий финальный поединок.

    Действующим обладателем "Кубка Еременко" является уральская "Синара", в 2015 году в финале одолевшая "Тюмень". А первым трофей в 2014 году завоевал алматинский "Кайрат".

    Календарь матчей (время московское):

    2 марта

    13:00 "Синара" - "Астана-Тулпар"

    16:00 "Тюмень" - "Кайрат"

    3 марта

    13:00 "Никарс" - "Астана-Тулпар"

    16:00 "Норильский никель" - "Кайрат"

    4 марта

    12:30 "Синара" - "Никарс"

    15:30 "Тюмень" - "Норильский никель"

    5 марта

    12:00 Полуфинал 1 (1А - 2В)

    15:00 Полуфинал 2 (1В - 2А)

    6 марта

    09:00 Матч за 5-6 места (3А - 3В)

    12:00 Матч за 3-е место

    15:00 Финал

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2016 10:32
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