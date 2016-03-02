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    Халк: «Деньги решают не все»

    Нападающий "Зенита" Халк подтвердил, что получал трансферные предложения этой зимой. Ранее генеральный директор петербуржцев Максим Митрофанов рассказал, что китайский клуб предлагал за бразильца 30 миллионов евро.

    – У меня было несколько предложений, но у меня договор с "Зенитом" до 2019 года. Если мне придется уйти летом, то это должен быть вариант, подходящий и мне, и "Зениту".

    – Вам предлагали большую зарплату, чем вы получаете в России?

    – Могу сказать, что предложение было очень хорошим. Но не так давно я подписал новый контракт с "Зенитом", и клуб не собирается меня продавать. Я уважаю "Зенит" и его руководство. Я бы хотел когда-нибудь вернуться в Бразилию, потому что там я успел поиграть совсем мало.

    – Вы готовы играть в Бразилии за меньшие деньги?

    – Деньги решают не все в жизни. Я уже опытен, у меня прекрасная семья и хорошее финансовое положение. Как я уже говорил, все в руках божьих. Я не знаю, когда вернусь в Бразилию – через год или через три, но я вернусь. Надеюсь поиграть за "Палмейрас" – это будет здорово. Но я – профессионал, и для меня не проблема поиграть и за другую команду, – сказал Халк в интервью Diario.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2016 00:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 марта 2016, 10:14

      Давай прибавляй на поле, и побольше в пас играй

      3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 марта 2016, 09:25

      Помню когда зенит выйграл 4 матча группового этапа халк говорил что хочет до конца карьеры подписать контракт с зенитом)))да там все по сути это говорили)

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 2 марта 2016, 05:58

      да, деньги решают не всё , наверное.

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      Рейтинг: +119

      nitto 2 марта 2016, 00:26

      Легионер.

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