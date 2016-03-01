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    Василий Березуцкий: «Широков – точно «конь»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился своим мнением о переходе Романа Широкова из "Спартака" в армейский клуб.

    – Широков в первом круге играл за "Спартак", сейчас – за ЦСКА. Как ты к этому относишься?

    – Всегда легко переходить в команду, которая идет на первом месте. Это логично. Легче стартовать второй круг с командой-лидером и занять первое место. Поэтому Рома подумал-подумал и перешел в ЦСКА.

    – Для тебя Широков – "конь"?

    – Да, конечно. Человек, который строил базу и так восторженно об этом рассказывает – это точно "конь". Он всегда очень тепло отзывался о годах в детско-юношеской школе ЦСКА", – сказал Березуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2016 22:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 2 марта 2016, 15:40

      Рома был бомж, потом мясо , бык. Теперь конь! Остался только мусор!!!

      0
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      Рейтинг: +20

      photo21 2 марта 2016, 12:11

      троянский конь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 марта 2016, 09:30

      Достойно че сказать?в свои то годы играет,раздаёт,забивает,поигра
      л за последние годы за многие клубы и всем все доказал)

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 2 марта 2016, 06:22

      Ждём града голов в воскресенье

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 марта 2016, 22:57

      Роман ШироКОНЬ)))))

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