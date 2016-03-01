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    Покеттино: «Слова Раньери – шутка, я немного посмеялся»

    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино прокомментировал высказывание наставника "Лестера" Клаудио Раньери о том, что "шпоры" являются одним из основным претендентов на титул чемпиона АПЛ в этом сезоне.

    "Это была шутка. Я немного посмеялся. В футболе иногда бывает неплохо вот так пошутить, но с самого начала сезона мы знали, какова наша цель.

    Если вы помните, то в конце прошлого сезона намерение было ясным – сократить отрыв от топ-клубов.

    Мы многому научились и стали лучше. Нужно бороться в каждом матче. На сегодняшний день мы находимся в очень хорошем положении, но впереди все еще 11 игр", – сказал Покеттино.

    После 27 туров АПЛ "Тоттенхэм" идет вторым, отставая на два балла от "Лестера".

    Источник: Goal.com

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    01.03.2016 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 марта 2016, 22:40

      Маурисио хитрый лис))

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