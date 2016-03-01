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    Слуцкий: «Очевидно, что Широков со своими функциями сегодня справился»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 1/4 Кубка России против "Уфы" (2:0), а также оценил действия Романа Широкова.

    – Первый тайм получился для ЦСКА тяжелым. Что вы изменили в перерыве?

    – Думаю, мы просто выдержали темп, который был предложен. Понимали, что "Уфе", если она так мало будет владеть мячом, а мы будем действовать в том же духе, будет сложно постоянно в таком темпе выбегать в контратаки. Поэтому слегка подкорректировали игру, сказали, как важно сохранить контроль над мячом, и что давление обязательно скажется в определенный момент.

    – Как вы оцените игру Романа Широкова, который сегодня поучаствовал в обеих голевых комбинациях?

    – Вы сами ответили на свой вопрос. Понятно, что оценка действий игрока уровня Широкова является функциональной. Если он где-то может быть освобожден от оборонительных действий, хотя он и в них активно принимает участие, то главное, чтобы Роман забивал и отдавал голевые передачи. Очевидно, что со своими функциями сегодня он справился.

    – Несколько раз вы делали ему персональные замечания. Связано ли это с тем, что Широков еще не вписался в команду?

    – Не только ему. Не думаю, что связанно с тем, вписался он или нет. Просто ситуативно эти замечания относились больше к нему.

    – Он и дальше будет продолжать играть в центре атаки или, может быть, опустится в следующих матчах глубже?

    – Я уже говорил, что считаю оптимальной позицией Широкова ту, на которой он сегодня играл, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2016 19:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 20:21

      не знаю случайно или нет...но все ..или почти все..игроки уволенные из спартака показывают неплохую игру в других командах...примеров множество....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 1 марта 2016, 19:39

      Признаюсь, был впечатлён 2 голым, Широков - мастер своего дела.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 марта 2016, 19:30

      Теперь понятно, почему у ЦСКА такой облом в Европе.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14

      Cska_Pobeda_2001 > Zeff 1 марта 2016, 19:46

      Поясни,Бомж

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Cska_Pobeda_2001 1 марта 2016, 20:09

      Лошадь, ты говоришь?

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 1 марта 2016, 21:26

      Лол. Наш камуфляж настолько не отличим от лошадей, что потенциальный противник лажает на каждом шагу, путая людей с лошадьми. Или таковой противник слишком слеп и глуп

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14

      Cska_Pobeda_2001 > Zeff 9 марта 2016, 17:04

      Яя Бомжара

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