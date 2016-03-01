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    Аленичев: «Предъявил претензии всем игрокам «Спартака»

    Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев остался недоволен игрой своей команды в контрольном матче с "Уралом" (1:2).

    "С "Уралом" мы провели два разных тайма. Если в первом тайме выглядели организованно и дисциплинированно, забили красивейший гол, то во втором тайме картина резко поменялась. С чем это связано, мне на данный момент непонятно. Возможно, у ребят появилась какая-то самоуспокоенность, или другие факторы повлияли на игру во втором тайме, в котором мы сыграли гораздо ниже своих возможностей. Допустили две простейшие ошибки, которые привели к пропущенным голам. Надеюсь, что такие подарки мы не будем давать соперникам в официальных играх чемпионата.

    Во втором тайме у некоторых игроков чувствовалась вальяжность? Я тоже это заметил, но с чем это связано, непонятно, как я уже говорил. Удивило, что после перерыва мы и в атаке практически ничего не смогли создать. Будет еще время разобрать эту игру и сделать правильные выводы, чтобы не допускать ошибок. После матча я предъявил претензии всем без исключения игрокам в плане игровой дисциплины", - сказал Аленичев.

    Источник: YouTube

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    01.03.2016 12:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 1 марта 2016, 16:21

      В чем проблема?в деньгах,да и уровень средней команды от вратаря до нападения,спартак можно сравнить с итальянской пармой,или испанским эльче,или английским кардиффом,селекция,директора никчемные,только школа еще держится

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 16:15

      Аленичев: еслиб вся команда работала как я, мы были бы на 1 месте

      -2
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      Рейтинг: +281

      serhz 1 марта 2016, 13:15

      Скоро игроки предъявят большую претензию этому чудо-тренеру

      -3
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      Рейтинг: +80

      cruiff 1 марта 2016, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      К себе предъяви претензии, физкультурник блин. Скорее бы уволили Аленичева и поставили нормального тренера. Эх, мечты ((

      -6
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 марта 2016, 12:47

      Ну хорошо хоть у тренера к тренеру вопросов нет, один Димка работает, остальные филонят.

      1
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