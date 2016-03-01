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    Алиев: «Будущая жена поставила перед выбором: «Или я, или алкоголь»

    Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как ему удалось справиться с проблемами с алкоголем.

    – С Милевским вы постоянно на связи?

    – Конечно! Есть интернет, телефон. Вот в Минске увиделись.

    – О вас обоих ходила слава злостных нарушителей режима…

    – Ну, а кто его не нарушает? Все нарушают. Еще раз повторю: то, что сделал, было в молодости. Могу разве что сказать юным, начинающим футболистам, чтобы не делали те глупости, которые делал я. Да, это было неправильно. В какой-то степени это и помешало развитию карьеры… Но не стоит сейчас об этом говорить, мне уже 30, серьезный возраст. Жизнь продолжается.

    – Что помогло не загубить карьеру в свое время?

    – Семья. Я молодой был. Родители подсказывали – не прислушивался. Думал, все нормально будет, все образуется. Потом чуть-чуть оступился. Даже не "чуть-чуть". А затем встретил будущую жену, она и вывела на истинный путь. Просто сказала слова, которые заставили задуматься. Поставила перед выбором: "Или я, или алкоголь". Конечно же, выбрал семью. Сел, подумал немного: "Ты столько пахал, а теперь портишь свою карьеру, тормозишь свой рост ради какой-то выпивки. Лучше просто играй в футбол", – сказал Алиев.

    Источник: Pressball

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    01.03.2016 01:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33

      Russianrfs 1 марта 2016, 14:00

      Выбор очевиден

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 1 марта 2016, 09:52

      Жена-молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 1 марта 2016, 09:41

      Чтобы там не было, он в Динамо Киев и Локо играл великолепно.

      3
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      Рейтинг: +13

      VladlenY 1 марта 2016, 08:19

      Если встанет выбор между женой и выпивкой , какую Балтику ты выберешь?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 01:42

      В 2010г. хороший гол забил за Локо в ворота Анжи, ага.

      1
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      Рейтинг: +16

      ЛОКО64рус > Aztec58 1 марта 2016, 02:10

      Он пол сезона тащил на своих стандартах!

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