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    «Арсенал» попробует подписать Игуаина и Обамеянга

    "Арсенал" планирует усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что лондонцы попытаются купить нападающего "Наполи" Гонсало Игуаина и форварда "Боруссии" Д Пьера-Эмерика Обамеянга.

    По информации источника, руководство "Арсенала" надеется, что клубу удастся приобрести хотя бы одного из этих футболистов, который станет основным нападающим команды вместо Оливье Жиру.

    Источник: Goal.com

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    29.02.2016 23:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 февраля 2016, 23:22

      А как же Уелбэк и Жиру?Такие топовые напы?Давно уже пора Арсеналу купить настоящую девятку!После Анри,у канониров не было настоящего голеадора!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      DrDoom > джон базелон 1 марта 2016, 13:48

      А как же РВШ ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > DrDoom 3 марта 2016, 00:29

      Кто прости??Если ты о Ван Перси,то он безусловно игрок классный,но согласись и рядом с Анри не стоит!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 23:12

      Опять журналисты, блин...

      0
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