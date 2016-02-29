«Арсенал» попробует подписать Игуаина и Обамеянга

"Арсенал" планирует усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

Сообщается, что лондонцы попытаются купить нападающего "Наполи" Гонсало Игуаина и форварда "Боруссии" Д Пьера-Эмерика Обамеянга.

По информации источника, руководство "Арсенала" надеется, что клубу удастся приобрести хотя бы одного из этих футболистов, который станет основным нападающим команды вместо Оливье Жиру.