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    Романцев: «Уэльс, Англия, Словакия – вполне удобные для нас соперники»

    Бывший наставник сборной России Олег Романцев отметил, что под руководством Леонида Слуцкого национальная команда имеет шансы достойно выступить на предстоящем чемпионате Европы.

    – Впереди чемпионат Европы. Чего ждать от сборной России во Франции?

    – Надеюсь, сборной удастся выйти из группы. Да, мы не фавориты континентального первенства, но надежда на достойный результат есть. Группа нам отличная досталась: Уэльс, Англия, Словакия – вполне удобные для нас соперники. Конечно, неизвестно, в каком состоянии команды подойдут к первенству, но что касается состава – по-моему, группа очень интересная. Таких соперников можно и нужно обыгрывать.

    – У кого из игроков "Спартака" есть шанс поехать на первенство?

    – Когда я был тренером сборной, всегда повторял игрокам: "Ворота в команду открыты всем". Пока продолжается национальный чемпионат, у тренеров есть возможность смотреть на игроков и принимать решение. Тем более что нынешний главный тренер сборной Леонид Слуцкий в футболе соображает.

    Источник: Lenta

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    29.02.2016 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 февраля 2016, 21:52

      Пингвины Антарктиды самые удобные.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 18:00

      Ага, как Тунис, Япония и Бельгия на ЧМ-02.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 февраля 2016, 17:08

      для нас Молдова Казахстан и Лихтенштейн самые удобные соперники а ты иди лови рыбку может золотую поймаешь и попросишь у нее что нибудь для Спартака

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