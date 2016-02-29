Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Это'О лестно отозвался о Керимове

    Нападающий "Антальяспора" Самуэль Это'О вспомнил о времени, проведенном в расположении "Анжи". В частности, камерунец упомянул президента махачкалинцев Сулеймана Керимова, которого он назвал "лучшим".

    "Деньги очень важны в футболе. Без достаточного количества денег и хороших идей ты ничего не сделаешь. И господин Сулейман Керимов из "Анжи" — это лучший президент из всех, кто мне встречался в ходе карьеры. Он дал нам возможность спокойно работать и строить красивый проект. Жаль, что у него возникли проблемы со здоровьем. Если бы проект продолжил развиваться, "Анжи" играл бы в Лиге чемпионов и вел борьбу за выход в финал", — сказал футболист в интервью болгарскому порталу trud.bg.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.02.2016 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      Russianrfs 29 февраля 2016, 19:12

      Деньги получал....и играл великолепно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 17:54

      Да не оскудеет рука дающего, ахахах. Золотое время было для Эт00, больше Месси получал, ага.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11