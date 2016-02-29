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    Аршавин прибыл на переговоры с руководством «Кайрата»

    Пресс-секретарь "Кайрата" Антон Лысяк подтвердил информацию о том, что экс-хавбек "Кубани" Андрей Аршавин начал переговоры с казахстанским клубом, сообщает sports.kz.

    – Аршавин уже стал игроком "Кайрата"?

    – Аршавин прибыл для проведения переговоров с руководством клуба. Соответственно, он еще не является игроком "Кайрата". Играть за "Кайрат" в официальных матчах он пока не может, контракт не подписан.

    – Когда руководство "Кайрата" и Аршавин планируют сесть за стол переговоров?

    – Это сложно сказать, когда контракт будет подписан и будет ли он подписан. Это вопрос, скорее, к руководству, а не ко мне.

    – Тогда уточните, пожалуйста, увидим ли мы Аршавина 8 марта в матче за Суперкубок Казахстана, когда "Астана" будет принимать "Кайрат"?

    – В Суперкубке будут играть только футболисты, имеющие контракт с "Кайратом", то есть которые являются игроками "Кайрата" и заявленные в Профессиональной футбольной лиге Казахстана. Аршавин еще не заявлен, соответственно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.02.2016 13:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 марта 2016, 08:21

      А кому это интересно ??? Напишите ещё где почесал аршавин вчера...

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 18:03

      Оченно скудная инфа, ага.

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