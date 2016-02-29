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    Булатов: «Об увольнении из «Арсенала» узнал по СМС от знакомого»

    Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Виктор Булатов рассказал о подробностях своего увольнения из клуба.

    – Как вы узнали, что уже не главный тренер "Арсенала"?

    – После второго сбора, на Кипре, сели в самолет. Помощники уже после вылета сказали, что есть информация – якобы меня снимают. Честно, не поверил. Но когда сели в Москве, как только шасси коснулось земли, и я включил телефон, пришло СМС от знакомого: "Ты уволен". Это вызвало, мягко говоря, большое удивление. Но знакомый сослался на сайт клуба, так что сомнений не было.

    – Кто из клуба вам это объявил?

    – Позвонил гендиректор, Андрей Никитин, попросил дождаться его в аэропорту. Он подъехал, набрал номер президента клуба и по телефону мне все сообщили.

    – Что вам сказал президент? Все-таки гендиректор объяснил увольнение плохим выступлением на Кубке ФНЛ.

    – По телефону мне не объяснили. Сказано было просто: состоялось совещание попечительского совета клуба, на котором приняли решение о смене тренера. О причине мне не говорили.

    Напомним, об увольнении Булатова "Арсенал" объявил 24 февраля. Главным тренером тульской команды 44-летний специалист стал в июне 2015 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.02.2016 09:53
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