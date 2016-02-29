Пике: «Отрублю себе руку, если Неймар перейдет в «Реал»

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что отрубит себе руку, если нападающий каталонцев Неймар перейдет в "Реал". Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном трансфере бразильца в мадридский клуб.

"Держу пари, что Неймар не перейдет в "Реал". В противном случае отрублю себе руку. Он очень любит Барселону, любит клуб. Я думаю, он останется здесь на долгие годы", – отметил Пике.

В "Барселону" Неймар перешел в 2013 году. Сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.