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    Пике: «Отрублю себе руку, если Неймар перейдет в «Реал»

    Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что отрубит себе руку, если нападающий каталонцев Неймар перейдет в "Реал". Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном трансфере бразильца в мадридский клуб.

    "Держу пари, что Неймар не перейдет в "Реал". В противном случае отрублю себе руку. Он очень любит Барселону, любит клуб. Я думаю, он останется здесь на долгие годы", – отметил Пике.

    В "Барселону" Неймар перешел в 2013 году. Сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.

    Источник: AS

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    29.02.2016 09:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -92

      Raxor 29 февраля 2016, 15:12

      слова футболистов это пустой и очень смешной звон, сразу вспомнил карлоса который "с детства за анжи" и сколари который обещнулся: Если я не выиграю чемпионат мира, смоюсь в Кувейт, где попрошу политического убежища. Мы относимся с уважением к нашим соперникам, но мы готовы к победе на ЧМ

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 29 февраля 2016, 13:35

      помнится совсем недавно один болабол тоже говорил что завяжет если не прйдут одну команду в Лиге Европы)) Кто-же этот бородач.???)) а тут на те, еще один бородач глупий нарисовался. Пиарится иль как? Смотри Шакира на гастроли уедет будешь пользоваться только левой ручонкой)))) ЛОЛ

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 февраля 2016, 13:31

      может язык себе отрежешь балабол шакирный

      3
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 29 февраля 2016, 12:13

      С учетом уже не молодого Месси, если Неймар перейдет в Реал, Барсе можно будет коллективным членовредительством заняться

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 февраля 2016, 11:24

      А Неймар возьмёт и приколется, что бы посмотреть на такой концерт.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 февраля 2016, 11:09

      Пилить клешню - не мешки ворочать

      -1
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > С-Пб on-line 29 февраля 2016, 13:25

      Да лучше свою отпили

      0
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 29 февраля 2016, 11:03

      да не будет этого

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 29 февраля 2016, 10:54

      ловите на слове!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 29 февраля 2016, 10:31

      Он отрубит также, как однажды Уткин подстригся налысо.

      8
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      Рейтинг: +358

      Финт 29 февраля 2016, 10:12

      Про Фигу тоже так говорили,ау ,где вы теперь однорукие защитники Барсы)

      2
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