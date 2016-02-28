Бразильские власти конфисковали у Неймара вертолет стоимостью четыре миллиона

Власти Бразилии конфисковали у нападающего "Барселоны" Неймара вертолет, стоимость которого составляет практически четыре миллиона долларов. Данная мера была проведена в рамках судебного разбирательства. Напомним, бразильский форвард обвиняется в неуплате налогов.

На данный момент вертолет является замороженным активом футболиста, так как не был им задекларирован. Кроме того, бразильский суд планирует взыскать с Неймара еще 16 миллионов долларов.