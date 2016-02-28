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    Бразильские власти конфисковали у Неймара вертолет стоимостью четыре миллиона

    Власти Бразилии конфисковали у нападающего "Барселоны" Неймара вертолет, стоимость которого составляет практически четыре миллиона долларов. Данная мера была проведена в рамках судебного разбирательства. Напомним, бразильский форвард обвиняется в неуплате налогов.

    На данный момент вертолет является замороженным активом футболиста, так как не был им задекларирован. Кроме того, бразильский суд планирует взыскать с Неймара еще 16 миллионов долларов.

    Источник: AS

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    28.02.2016 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 28 февраля 2016, 18:47

      Просто он больше не приедет туда. Судьи сами будут забивать за страну

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 28 февраля 2016, 18:33

      Жадность ни одного фраера сгубила!

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