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    Балахнин: «В ближайшее время костяк игроков сборной России останется прежним»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что состав национальной команды не претерпит серьезных изменений на товарищеские матчи перед Евро-2016. Напомним, россияне сыграют с Литвой, Францией, Сербией и Чехией.

    "Еще рано говорить о составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи с Литвой и Францией. Чемпионат России только возобновляется, мы еще будем просматривать футболистов. Но костяк игроков сборной останется примерно тот же, что и был последнее время. Кардинальных изменений не будет. Но если кто-то себя хорошо проявит, мы, естественно, не оставим это без внимания.

    Насколько я понимаю, трудно было найти соперников, показывающих английский футбол. Некоторые сборные уже договорились друг с другом. Но, в любом случае, Чехия и Сербия – сильные, достойные соперники. На мой взгляд, это будут хорошие, интересные спарринги", – сказал Балахнин.

    Источник: ТАСС

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    28.02.2016 16:12
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