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    Бывший массажист «Зенита»: «Халк сначала сторонился бани, но потом я его к веничкам приучил»

    Бывший массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал, как ему приходилось работать с нападающим сине-бело-голубых Халком.

    – Кто из иностранных атлетов поражал мощью?

    – Сложнее всего с Халком!

    – Редкий экземпляр?

    – Еще какой! Мышцы короткие и массивные, такие промять сложно.

    – Халк первое время в "Зените" чего-нибудь сторонился?

    – Если только бани. Не понимал. Но со временем я его к веничкам приучил. Потом бразилец сам инициативу проявлять стал. Говорит: "Анатоли" – и двумя руками показывает вверх-вниз.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.02.2016 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 28 февраля 2016, 17:48

      Кто такой "Анатоли" интересно, если учесть, что бывшего массажиста зовут Сергей?

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