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    «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

    "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" разыграют первый трофей в Англии. Команда Юргена Клоппа недавно в матче чемпионата уверенно переиграла "горожан" на их поле (4:1), но соперники уже наверняка забыли про тот результат, сосредоточившись на сегодняшнем финале.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Vitaliy007 28 февраля 2016, 19:28

      Не могли Организовать трансляцию на ТВ??

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